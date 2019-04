Augustin Lazar a "uitat" sa isi treaca in CV trecutul de procuror ceausist

Augustin Lazar 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); MIhai Gadea a prezentat, in aceasta seara, la Antena 3, cum a incercat Augustin Lazar sa ascunda trecutul sau de procuror ceausist. "Cand ajungi in functia de procuror general tu trebuie sa fii cat se pote de transparent cu privire la trecutul tau. Dar omul avea lucruri de ascuns. Si inclusiv in CV-ul care este trecut pe site-ul ministerului public omul ascunde aceasta parte a vietii sale", a spus Mihai Gadea. Lumea Justitiei a publicat o serie intreaga de documente care arata implicarea lui Lazar in distrugerea disidentului anticomuniste Iulius Filip. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...