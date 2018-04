Augustin Lazar, cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lovitura pentru Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar. Acesta este cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, dupa ce i-a jignit pe parlamentari pentru ca au chemat-o la audieri pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Cercetarea disciplinara a lui Augustin Lazar ar veni dupa ce acesta a declarat ca "niste inculpati de rang inalt vor ca discutiile sa aiba loc in alt mediu in afara de cel judiciar", referindu-se la parlamentari, anunta Romania TV. Citeste si: Ion Cristoiu, despre revocarea Laurei Codruta Kovesi: "Klaus Iohannis nu o va revoca pe sefa DNA!" "Noi suntem ingrijorati si societatea civila e ingrijorata. Trebuie transparenta si sa se functioneze in mod legal. (...) In tot cursul an ...