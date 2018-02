Augustin Lazar DA SEMNALUL, inaintea anuntului CRUCIAL: 'Nu exista nici un motiv de revocare a lui Kovesi...'

Augustin Lazăr nu vede motive pentru o revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi: „Trebuie să ştim că în acest context intern sensibil privind modificarea legilor justiţiei, privind apropierea de finalizare a unor dosare importante, care privesc persoane cu activitate publică, mai ales DNA, dar şi DIICOT sunt structuri expuse şi care sunt cele criticate, mai ales prin conducătorii lor. Nu există nici un fel de motiv întemeiat de revocare a procurorului şef DNA, care lucrează în mod clar în cadrul legii”.

Procurorul general îi critică pe „inculpaţii cu resurse” care îşi încearcă ultima şansă: „Noi putem să înţelegem şi emoţiile şi criticile aduse de persoanele care pretind că nu au avut parte de un proces echitabil, că s-au folosit probe care nu au fost obţinute în condiţiile legii, acestea sunt apărări pe care şi le fac toţi inculpaţii, dar observăm că inculpaţi cu resurse, persoane care au resurse materiale considerabile şi care sunt chemate să răspundă pentru faptele lor au capacitatea de a se exprima public prin show-uri tv, prin care doresc să producă o anumită emoţie şi să influenţeze oarecum pe cei care ar trebui să soluţioneze dosarele. Sunt dosare care se apropie de a fi judecate la prima instanţă, altele în apel şi vor rămâne hotărârile definitive. Ei îşi încearcă ultima şansă. Prin urmare, activitatea conducerii DNA-ului este în mod clar una performantă. Ei au fost foarte eficace, de aceea sunt şi foarte criticaţi”.

Întrebat dacă-i reproşează ceva şefei DNA, în condiţiile în care Laura Codruţa Kovesi a fost acuzată de lipsă de transparenţă, Augustin Lazăr a răspuns: „Transparenţa Ministerului Public este limitată între anumite repere. Noi desfăşurăm o activitate de urmărire penală, noi nu facem show mediatic, să ne explicăm noi toată ziua, să fim la televizor, să explicăm de ce a fost prins X sau Y în flagrant şi că mijloacele, probele care au fost folosite sunt într-adevăr cele legale. Se presupune că noi lucrăm legal, iar judecătorul care vine şi verifică orice plângere făcută de cel în cauză este cel care are competenţa să decidă dacă proba este legal obţinută sau s-o înlăture din cadrul procesual penal. Aceasta nu trebuie s-o facă procurorul şef al Direcţiei sau procurorul şef de secţie sau procurorul general, să explice la fiecare caz în parte că probele au fost obţinute legal”.

Ministrul Justiţiei ar urma să prezinte joi la ora 18 raportul privind managementul de la DNA.