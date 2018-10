Augustin Lazar facut praf de un fost ministru: ''Din pacate face jocuri politice''

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a declarat luni ca nu se pune problema ca modificarea legilor justitiei prin OUG sa blocheze solutionarea unor dosare, precizand ca despre consecintele aplicarii acestui act normativ ar trebui intrebati ministrul Justitiei si procurorul general, care face in ultimul timp "declaratii politice". "Procurorul general, din pacate, face in ultimul timp declaratii politice. As fi preferat sa stea la usa ministrului Justitiei, sa discute textul de lege, decat sa iasa la ceas de seara cu un text. Nu ca nu l-ar fi provocat ministrul Justitiei cu un text iesit tot la ceas de seara. Cred ca se puteau intalni sa discute cu textele pe m ...