Augustin Lazar il acuza pe Tudorel Toader de manipulare și da vina pe o grefiera

Procurorul general Augustin Lazăr iese la contraatac după comunicatul ministrului justiției și îl acuză pe Tudorel Toader de manipulare. Într-un comunicat de presă emis, miercuri seară, Parchetul General explică într-o notă ironică ce a constatat după explicațiile ministrului justiției, de joi, după ședința de Guvern. Augustin Lazăr îl acuză pe Tudorel Toader de manipulare. Am The post Augustin Lazăr îl acuză pe Tudorel Toader de manipulare și dă vina pe o grefieră appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.