Augustin Lazar il sfideaza pe Toader: candideaza pentru un nou mandat

Augustin Lazar anunta ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Romaniei, in contextul organizarii, de catre Ministerul Justitiei, a concursului pentru numirea in aceasta functie, chiar daca Tudorel Toader a cerut revocarea lui. Mandatul lui Lazar expira pe 28 aprilie. Augustin Lazar va fi audiat! Explicatii in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa „Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, aduce la cunostinta publicului faptul ca isi va depune candidatura in cadrul procedurii declansate de ministrul justitiei pentru selectarea procurorului in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de ...