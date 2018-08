Augustin Lazar, intrebat despre tentativa de asasinat anunțata de Dragnea: Interviuri in fața Parchetului General nu dam

Zeci de mii de candidați au susținut astăzi proba scrisă la matematică – o materie care le dă multor tineri bătăi de cap. În timp ce aceștia rezolvau problemele, alții încercau să găsească răspunsurile la unele întrebări care erau tot cu cifre… dar au legătură cu cele din istorie. În cursul acestei după-amiezi vor fi […] The post Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Rezolvarea subiectelor la matematică appeared first on Cancan.ro.