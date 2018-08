Augustin Lazar: Ministerul Justitiei comunica pe 9 mai ca nu are atributia de a analiza protocoale dintre alte institutii

Procurorul general, Augustin Lazăr, a anunţat, luni, în cadrul unei declaraţii de presă, că pe data de 9 mai, după ce au fost puse la dispoziţia Ministerului Justiţiei mai multe documente de cooperare instituţională, MJ a replicat că nu are atribuţia legală de a le analiza şi emite un punct de vedere. "Domnul ministru al Justiţiei comunică în 9.05.2018 Consiliului Superior al Magistraturii : 'Vă comunicăm că Ministerul Justiţiei, în calitate de organ al administraţiei publice centrale, nu are atribuţia legală de a analiza şi de a emite un punct de vedere referitor la conţinutul şi efectele unui protocol încheiat între alte instituţii publice''. A fost absolut surprinzător când am văzut că sâmbătă era deja un alt punct de vedere care era adaptat noii situaţii ivite", a declarat Augustin Lazăr. În acest sens, el a făcut referire şi la protocoalele care au fost puse anterior la dispoziţia ministerului şi a CSM. "În 3 aprilie 2018, Ministerul Public comunică ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2005, în evidenţele instituţiei noastre figurează încheierea următoarelor documente de cooperare instituţională... Şi i-am enumerat toate. Dar această adresă este rezultatul discuţiilor pe care noi le purtam la CSM. Şi eu mi-am exprimat disponibilitatea că tot ce îşi doreşte CSM prezentăm acolo pentru evaluare, iar în acelaşi timp le punem la dispoziţia ministrului Justiţiei, care n-a spus nicio clipă că nu are competenţa să le evalueze, să le analizeze. I-am trimis, le-am pus la dispoziţie, fiindcă ele mergeau la biroul de profil, nu aveam nicio reţinere că ar fi ceva rău cu ele şi nu aveam ce să ascundem în faţa ministrului Justiţiei. Protocolul din 2016 este enumerat în rând cu celelalte protocoale fără nicio reţinere. Nu aveam niciun motiv să nu îl prezentăm, să îl aducem la cunoştinţă, de vreme ce toată lumea ştia, era lipsit de efecte, eram în procedură de declasificare. Care ar fi fost problema să îl ascundem?", a precizat procurorul general. El a menţionat că într-o altă adresă către ministrul Justiţiei au fost pus la dispoziţie şi două protocoale încheiate cu Ministerul Afacerilor Interne, care deja fuseseră declasificate. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)