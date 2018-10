Augustin Lazar nu neaga existența unei rezoluții de clasare la dosarul sau: “In niciun caz nu se poate interpreta ca s-ar urmari influențarea președintelui”

Augustin Lazăr a transmis, vineri seara, prin intermediul Parchetului General, un comunicat de presă în care nu mai neagă vehement existența unei rezoluții de clasare în dosarul său de candidat, dar susține că, în niciun caz, prin existența acesteia nu s-ar urmări influențarea Președintelui României, deoarece nu ar fi ajuns la șeful statului. În plus, The post Augustin Lazăr nu neagă existența unei rezoluții de clasare la dosarul său: “În niciun caz nu se poate interpreta că s-ar urmări influențarea președintelui” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.