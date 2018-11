Augustin Lazar, protocol incheiat cu magistratii Curtii de Apel Alba Iulia

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Gadea a prezentat in aceasta seara, la Antena 3, un nou document-bomba. Este vorba despre protocolul incheiat de Augustin Lazar in 2015, cu un an inainte sa devina procuror general, cu magistratii Curtii de Apel Alba Iulia. "Parchetul 'Albalux' si-a dat mana cu instanta 'Albalux' si au facut un pact de colaborare. Este o anomalie, pentru ca instanta are rolul ei in procese, iar parchetele, la randul lor, au rolul lor. Potrivit acestui document, parchetul domnului Lazar se obliga sa furnizeze celor de la Curtea de Apel Alba Iulia documente, rechizite, adica lucruri pe care oricum le-ar fi furnizat, insa in contrapartida Curtea de Apel Alba Iulia se obliga sa ofere ...