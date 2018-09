Augustin Lazar pune tunurile pe procuroarea Adina Florea, propusa la șefia DNA

Procurorul general Augustin Lazăr a anunţat, vineri, că Parchetul General face verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, de unde ar fi dispărut un exemplar al protocolului secret dintre PG și SRI, adică ce a publicat pe Facebook Darius Vâlcov. De la Parchetul Curții de Apel Constanța provine procuroarea propusă de Tudorel The post Augustin Lazăr pune tunurile pe procuroarea Adina Florea, propusă la șefia DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.