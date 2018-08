Augustin Lazar refuza sa inregistreze o plangere penala. S-a privatizat Parchetul de pe langa Inalta Curte?! Sau favorizeaza infractorii?!

Scriu aceste rânduri cu speranța că și Inspecția Judiciară, și Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, se vor autosesiza, vor ancheta și vor lua măsurile legale care se impun.

Scormonitoare, așa cum o știu eu, sunt sigură că presa va afla răspunsurile...

Am trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin mail, pe data de 10 iulie 2018, o plângere penală. Am solicitat invalidarea mandatelor parlamentarilor aparținând partidului Uniunea Salvați România și anchetarea activității membrilor comisiilor de validare din Camera Deputaților și din Senat privind validarea mandatelor de parlamentar ale membrilor partidului Uniunea Salvați România (și nu numai a acestora, ci a tuturor celor care nu îndeplineau condițiile legale pentru a fi validate).

De asemenea, am cerut aplicarea prevederilor art.26, LEGEA Nr. 14 din 9 ianuarie 2003 Republicată (Legea partidelor politice) în vederea încetării activității partidului politic Uniunea Salvați România și radierea lui din registrul partidelor politice. (Ministerul Public va solicita Tribunalului București încetarea activităţii partidului politic şi radierea acestuia din Registrul partidelor politice, spune, imperativ, legea...)





Pentru că mi s-a reproșat faptul că mail-ul nu poate fi luat în considerare deoarece nu am semnătură electronică (?!), am trimis plângerea penală și cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire (data confirmării PÎCCJ 04 august 2018).





Stupoare! Plângerea penală a fost înregistrată drept petiție, la numărul 7347-2018 și a fost trimisă la Tribunalul București.

Un abuz incomensurabil.





Ieri am primit o înștiințare din partea Tribunalului prin care am fost informată că ”petiția” mea a fost clasată. Nu și-au declinat competența. Deși erau obligați de lege.

În toată această perioadă de la serviciul registratură al PÎCCJ mi s-a spus că plângerea mea penală este în lucru la un procuror.





Și mă întreb, și întreb Inspecția Judiară, și îl întreb și pe domnul ministru, și vă întreb și pe dumneavoastră: procurorul general Augustin Lazăr a privatizat Parchetul de pe lângă ÎCCJ?! Sau favorizează infractorii?! Cum este posibil să califici o plângere penală clară, asumată, drept petiție?!





Repet. Scormonitoare, așa cum o știu eu, sunt sigură că presa va afla răspunsurile...





