Augustin Lazar trebuie dat afara din magistratura si lasat fara pensie speciala

Augustin Lazar 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Augustin Lazar trebuie tras la raspundere pentru cele savarsite in timpul regimului comunist. Un exemplu concret in acest sens este felul in care a refuzat in doua randuri sa elibereze un dizident anticomunist, pe Iulius Filip. Cu toate ca aceasta persoana a fost catalogat drept erou, atat in Romania cat si in Polonia, datorita modului in care a tinut piept comunistilor, Augustin Lazar a decis sa fie de partea comunistilor si sa il tina pe Iulius Filip in inchisoare. Securitatea si tortionarii sunt cei responsabili de distrugerea acestei tari. Vezi si: Documente INCENDIARE: Augustin Lazar a avut grija ca adversarii lui Ceausescu sa infunde puscaria - FACSIMIL Iulius Filip, decorat de ...