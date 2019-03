Augustin Lazar va fi audiat! Explicatii in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul General, Augustin Lazar, urmeaza sa fie audiat in perioada urmatoare de sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Dezvaluirea a fost facuta la Antena 3. Lazar ar urma sa aduca explicatii in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa, dosar in care Laura Codruta Kovesi, fosta sefa DNA, este pusa sub acuzare pentru trei infractiuni de mita, de abuz in serviciu si marturie mincinoasa. Vezi si: Lovitura DEVASTATOARE pentru Laura Codruta Kovesi! Sorin Serb: "A mintit repetat in legatura cu protocoalele incheiate cu serviciile secrete si cu alte agentii ale statului" In 2017, Procurorul General al Romaniei transmitea un comunicat de presa prin care sustinea ca s- ...