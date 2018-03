Augustin Viziru a spus adevarul despre divortul de Oana Mares. Motivul despartirii a fost unul mult mai grav decat credeam cu totii

oana mares augustin viziru

Oana Mares si Augustin Viziru s-au despartit la cateva luni dupa ce blonda a fost filmata de paparazzi revistei Ciao in apartamentul unui alt barbat. Relatia lor de 11 ani s-a incheiat atunci printr-un divort, iar Oana si-a refacut viata alaturi de un alt barbat, cu care a facut si un copil.

Augustin Viziru a comentat felul in care s-a incheiat relatia sa.

“Nu regret nimic din ce a fost. Usa de biserica nu am fost nici eu, doar nu m-a luat de la biblioteca. Acum ea are o familie, are un copil, ii doresc sa fie sanatos.

Vedeta a recunoscut pentru prima data ca a mintit atunci cand a spus ca a ramas in relatii bune cu fosta sotie. Mai mult, Augustin spune ca nu Natanticu a fost motivul despartirii, ci altceva mult mai grav, despre care nu doreste sa vorbeasca, scrie tabu.ro.

“Sunt foarte orgolios de felul meu. Uita-te putin la Natanticu. Tu ai putea sa ai ceva sexual cu el? Eu niciodata nu m-as fi dus acolo sa ma expun, mai ales ca am meseria pe care o am. Natanticu a fost si la noi acasa, stateam impreuna in pauzele de masa…

Vreau sa lamuresc problema asta si sa fie clar. Nu m-am gandit nicio secunda ca se va interpreta asa. Ei nu faceau sex, e lipsit de profesionalism sa spun exact ce faceau in acel apartament. Eu stiam exact de ce s-a dus ea acolo, se mai dusese inainte. Natanticu si Oana colaborau pentru emisiunea ei si scriau texte in acea seara. Cam asta a fost”, a mai spus Augustin Viziru.

“Eu cand am ajuns acasa am discutat cu ea si am aflat altceva care m-a deranjat. Nu pot sa va spun ce am aflat. Eu tot am spus ca am ramas in relatii bune cu ea, ca suntem prieteni extraordinari, dar va spun ca nu este adevarat. Au fost niste lucruri pe care le-am aflat apoi acasa si de care habar nu aveam. Nu imi face placere sa vorbesc despre asta.

Noi in casa ajunsesem doar prieteni buni, nu se mai punea problema sa formam o familie. Ma bucur ca a reusit sa treaca peste acel moment, sa gaseasca pe cineva atat de repede. Eu in ultima perioada a casniciei am neglijat-o foarte mult si ea mi-a atras atentia”, s-a destainut fostul sot al Oanei Mares.

