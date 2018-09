Augustin Viziru, declaratii picante despre fosta sotie: "Minteam si cand dormeam"

augustinviziru

Considerat un adevarat crai al showbizului romanesc, Augustin Viziru este destul de discret in ceea ce priveste viata sa amoroasa.

In urma cu doar cativa ani, mariajul lui Augustin Viziru s-a incheiat din cauza faptului ca fosta lui sotie a fost prinsa in fapt in timp ce il insela.

"Ce-am invatat din fosta mea casnicie a fost un singur lucru. Din pacate, noi ce vedem cand suntem mici facem in oglinda cand ne facem mari. La 20 de ani, eu nu aveam ce sa caut intr-o relatie din punctul meu de vedere pentru ca eram tanar si faceam ce voiam. M-am bagat intr-o relatie mai mult de dragul de a avea o relatie. Dar eu, in toata relatia mea, minteam si cand dormeam. Traiam intr-un stres permanent, iar in ultima vreme, eu am considerat ca nu mai e cazul sa mint niciodata, pe nimeni. Daca o sa gasesc persoana potrivita n-am sa ezit nicio secunda. Ca sa fii un om implinit ai nevoie de o familie, pentru ca familia iti ofera liniste. Eu ma simt bine in momentul de fata", a spus Augustin Viziru, intr-o emisiune tv.

Subiectul a fost intens discutat in cadrul rubricii "Bursa Zvonurilor" de la "Star Matinal", iar cantareata Leticia Moisescu a marturisit ca ceea ce i se intampla lui Augustin Viziru ar fi rezultatul a ceea ce el ar fi facut in trecut.

"Ce e de apreciat despre el este faptul ca recunoaste, multi fac, putini recunosc. El este unul dintre cei care recunosc. Bravo lui! Nu cred ca o ia ca o lauda, cat despre faptul ca si el si-a primit plata, mi se pare corect cum lucreaza soarta. Sigur dupa urma lui au suferit multe doamne si domnisoare. Cred ca a invatat ceva din treaba asta.", a spus artista Leticia Moisescu.

