Augustin Viziru, despre casnicia cu Oana Mares: ”Minteam si cand dormeam”

Augustin Viziru si Oana Mares

Augustin Viziru si mama sa au fost invitati intr-o emisiune TV, unde au vorbit despre iubitele sale, dar si despre casnicia pe care a avut cu Oana Mares. Actorul a povestit si despre greselile pe care le-a facut in tot acest timp cand vine vorba de relatie.

Oana Mares si Augustin Viziru au avut o relatie de 11 ani si 2 ani de casnicie, insa cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate. Oana si Augustin au divortat in anul 2011, iar motivul ar fi fost ca aceasta l-a inselat. Invitat la o emisiune de la ProTV, Augustin Viziru a povestit despre ceea ce a invatat din fosta casatorie.

„Ce-am invatat din fosta mea casnicie a fost un singur lucru. Din pacate, noi ce vedem cand suntem mici facem in oglinda cand ne facem mari. La 20 de ani, eu nu aveam ce sa caut intr-o relatie din punctul meu de vedere. Pentru ca eram tanar, faceam ce voiam si totusi ideea…

M-am bagat intr-o relatie mai mult de dragul de a avea o relatie. Dar eu, in toata relatia mea, minteam si cand dormeam. Traiam intr-un stres permanent. iar in ultima vreme, eu am considerat ca nu mai e cazul sa mint niciodata. pe nimeni. Transformarea e destul de radicala. Dar adevarul asta e, daca nu minti niciodata, esti foarte relaxat pentru ca nu ai nimic de ascuns. Ideea e ca sunt mult mai ok asa si mult mai relaxat asa. Si asa pot sa-mi vad de ce am facut, de treburile mele….

Daca o sa gasesc persoana potrivita n-am sa ezit nicio secunda…', a incheiat Augustin Viziru.

