Augustin Zegrean avertizeaza asupra temelor de referendum ale lui Iohannis: riscam aceeași situație ca in 2009

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat pentru stiripesurse.ro că temele pe care președintele Klaus Iohannis dorește să le supună referendumului presupun ca ulterior, dacă scrutinul va fi validat, să se înceapă o procedură de modificare a Constituției, ceea ce înseamnă că riscăm să ajungem în situația din 2009. ”Ambele teme enunțate de The post Augustin Zegrean avertizează asupra temelor de referendum ale lui Iohannis: riscăm aceeași situație ca în 2009 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.