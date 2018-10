Augustin Zegrean, critici pentru Putere: Se cauta soluții pentru abaterea de la indeplinirea cu buna-credința și loialitate a funcțiilor

Augustin Zegrean, fost președinte CCR, susține că urmările modificărilor aduse legilor justiției vor fi devastatoare, menționând că posibilitatea președintelui de a refuza o singură dată șefii de parchete va da putere totală ministrului Justiției. Fostul judecător CCR este de părere că nu se respectă îndeplinirea cu bună-credință și loialitate a funcțiilor, ba chiar se caută soluții pentru abaterea de la aceste principii.

"Urmările (n.r. legilor justiției) nu pot fi decat devastatoare ca sunt modificări legislative de la o zi la alta, ceea ce nu e bine deloc. (..) Nu e corect ca presedintele sa fie scos din acest joc democratic al numirii procurorilor sefi, e inacceptabil sa lasi asta la propunerea ministrului Justiției care să fie suveran in numirea procurorilor sefi. Se va numi o o propunere oarecare despre care nu o sa le pese ca va fi repinsă și vor veni apoi cu propunerea pe care o doresc si nu va fi respinsa.Stiu de unde au venit cu aceasta propunere a refuzului o singura data. in constitutie e un text care zice ca presedintele poate cere Parlamentului o singura data reexaminarea unei legi si li s-a parut ca e o sol utiebuna, dar e inaacepabila pentru ca al doilea poate fi un om care nu se potriveste deloc acolo. Am vorbit de indeplinirea cu buna-credinta si loialitate a functiilor, dar vad ca nu se respecta si se cauta solutii pentru abaterea de la aceaste lucruri", a declarat Augustin Zegrean la Digi24.