Augustin Zegrean, despre referendumul din 26 mai: "Nu va avea rezultat prin felul in care a fost conceput. Ambele teme propuse de presedinte implica modificarea Constitutiei"

Augustin Zegrean 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Referendumul din 26 mai are rost, dar nu va avea rezultat prin felul in care a fost conceput, pentru ca ambele teme propuse de presedintele Klaus Iohannis implica modificarea Constitutiei, procedura foarte complicata, a declarat fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean. Potrivit acestuia, daca cele doua teme anuntate astazi de presedinte vor fi supuse referendumului, iar oamenii vor spune "Da", se va impune modificarea Constitutiei, procedura extrem de dificla. Fara modificarea Constitutiei, lucrurile raman in aceasta faza - se face referendum, poporul spune "Da" si atata tot. Argumentele: Prima tema propusa pentru referendum - interzicerea amnistiei si gra ...