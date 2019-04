Augustin Zegrean, fostul presedinte, despre temele de referendum: Ambele presupun modificarea Constitutiei

Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a decis, joi, reverificarea procurorului general Augustin Lazar in ceea ce priveste calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii comuniste, motivul fiind informatiile si elementele noi care au fost dezbatute in presa.

Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie organizeaza, in perioada 11-13 aprilie 2019, conferinta anuala, cel mai important for national ce vizeaza activitatile specifice domeniului sau de activitate. Si in acest an, de la tribuna din Romexpo, vor conferentia cei mai experimentati si mai titrati specialisti in sectoarele de recuperare medicala generala, recuperare neurologica, dar si in segmentul balneo. Sunt asteptati numerosi invitati din tara si strainatate.