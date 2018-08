Augustin Zegrean ii da o lecție lui Klaus Iohannis in scandalul momentului

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, îi dă o veste proastă lui Klaus Iohannis în scandalul momentului legat de concediul premierului Viorica Dăncilă. Augustin Zegrean a explicat, la Antena 3, că nu există niciun conflict de natură instituțională, așa cum reclamă Klaus Iohannis, iar Viorica Dăncilă nu este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. The post Augustin Zegrean îi dă o lecție lui Klaus Iohannis în scandalul momentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.