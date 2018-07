Aula Magna „Carmen Sylva” a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi, piatra de temelie a Palatului Universitar

aula astazi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In anul Centenarului, Conducerea Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) a luat decizia redenumirii Aulei TUIASI din Copou. Una dintre cele mai frumoase aule din tara va deveni, astfel, oficial, Aula Magna „Carmen Sylva” a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi. Astfel, institutia de invatamant superior tehnic onoreaza si familia regala, in special contributiile acesteia la dezvoltarea invatamantului superior din Romania si a constructiei Palatului Universitar din Copou, prin denumirea oficiala „Carmen Sylva”, pseudonimul sub care regina Elisabeta I a Romaniei a publicat poezii. Universitatea Tehnica din Iasi, la Targul Educationa ...