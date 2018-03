Aur, argint și bronz pentru studenții UBB la Olimpiada sud-est europeana de matematica

UBB Cluj

Studenţii Universităţii Babeş-Bolyai au obţinut medalii de aur, argint şi bronz la cea de a 12-a ediție a South Eastern European Mathematical Olympiad of University Students – SEEMOUS 2018.

Desfășurată la Iași, în perioada 27 februarie – 4 martie 2018, ediţia din acest an a competiției internaționale de matematică a reunit 83 de studenți.

Facultatea de Matematică și Informatică a fost reprezentată de studenții Tötös György (specializarea Matematică, linia maghiară, an 1), Pricope Tidor Vlad (specializarea Informatică, linia română, an 1) și Megieșan Sergiu Florentin (specializarea Matematică, linia română, an 1), coordonaţi şi pregătiţi de conf. dr. Tiberiu Trif, conf. dr. András Szilárd, asist. dr. Lukács Andor și stud. Kajántó Sándor.

Toți cei trei reprezentanţi ai UBB s-au clasat pe podiumul competiției:

· Tőtős György – medalie de aur;

· Pricope Tidor Vlad – medalie de argint;

· Megieșan Sergiu Florentin – medalie de bronz.

Ajunsă la cea de-a 12-a ediție, competiția reunește anual cei mai buni studenți la matematică din zona Europei de sud-est.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.