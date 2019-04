Aur la Olimpiada de Fizica din Rusia pentru elevii romani – Cea mai buna echipa din concurs

Olimpiada Fizica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua medalii de aur in mai putin de o luna, cu aceasta performanta se poate mandri Radu Andrei, proaspat absolvent al Colegiului National “Nicolae Balcescu”. Dupa ce in prima jumatate a lunii mai acesta a castigat un aur la Olimpiada de Fizica a Tarilor din Asia, organizata in Vietnam, in urma cu doar cateva zile, tanarul si-a adaugat in palmares o noua medalie, tot de aur, la Olimpiada Europeana de Fizica. Competitia s-a desfasurat la Moscova, in Rusia, in perioada 28 mai-1 iunie si a reunit peste 110 participanti din 23 de tari, Radu reusind sa ocupe locul doi in clasamentul general. Potrivit unei postari facute de Radio Romania pe pagina sa de , toti cei 10 olimpici romani care au part ...