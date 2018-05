Aur, nu planta! Cultivati asta in gradina! A aparut pe campurile din Romania. Un kg costa cat o garsoniera in Bucuresti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania ar putea obtine venituri importante daca pe campurile care stau nelucrate s-ar cultiva sofran. Mai multi investori straini care au adus aici planta au inceput deja sa exporte din productie. Denumit aurul rosu, sofranul se vinde si cu 30.000 de euro kilogramul si este, practic, cel mai scump condiment din lume. Marii jucatori din domeniu sunt Spania si India care produc impreuna 240 de tone pe an, adica 80% din productia mondiala. La Bustuchin, in judetul Gorj, campuri intregi pline in trecut de buruieni s-au colorat in violet. Un spaniol a cultivat pe 20 de hectare sofran, o planta mediteraneana, din care se extrage cel mai scump condiment din lume, denumit si “aurul rosu”. Plantatii de sofran sunt si la B ...