AUR pentru Romania la Campionatele Mondiale de canotaj

Campionatele Mondiale de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria) au programat sâmbătă primele finale pentru medalii. România a avut trei echipaje lansate în cursele pentru podium, iar două dintre ele au reușit clasarea pe podium: aur la dublu vâsle categorie uşoară și argint la a dublu rame masculin, scrie Mediafax.

Prima cursă cu români a adus şi prima medalie. Marius Cozmiuc şi Ciprian Tudosă au obţinut un argint într-o finală extrem de valoroasă, cea de dublu rame, unde România nu mai obţinuse o medalie de 31 de ani. În 1987, la ediţia de la Copenhaga, Dragoş Neagu şi Dănuţ Dobre urcau tot pe treapta a doua a podiumului. Finala de la Plovdiv a fost extrem de disputată, bătălia dându-se pentru locurile 2 şi 3 în condiţiile în care fraţii Sinkovic (Croaţia) s-au instalat din start în frunte şi nu au mai cedat până la final. Românii au fost pe locul 4 la jumătatea cursei, dar au ridicat ritmul în partea a doua, când au şi urcat pe locul secund. Pe final, Cozmiuc şi Tudosa au rezistat atacului puternic dat de francezi, cei care îi depăşiseră la europenele din acest an, şi au încheiat cei 2000 de metri în 6:16,900.

După argint, a venit aurul. Ionela Cozmiuc şi Gianina Beleagă au făcut o cursă fantastică. Au pornit tare, au trecut aproape la egalitate cu Marea Britanie la primul punct de control (locul 2 la 500 de metri) şi mai apoi au trecut în frunte de unde au controlat cursa (6:50,710). Ionela Cozmiuc (CS Dinamo) şi Gianina Beleagă (CSA Steaua) şi-au păstrat astfel titlul mondial cucerit anul trecut şi şi-au luat astfel revanşa pentru înfrângerea de la europenele 2018 (locul 4).

Duminică, România mai are trei echipaje calificate în finale: 8 plus 1 feminin, 8 plus 1 masculin şi dublu vâsle masculin.