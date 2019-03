Aurel Tamas a divortat si s-a mutat cu noua iubita

Aurel Tamas a divortat de sotia lui si acum a luat viata de la capat. Cantaretul de muzica de petrecere s-a mutat cu iubita sa, o domnisoara cu 31 de ani mai tanara.

Aurel Tamas, in varsta de 57 de ani, are o relatie cu Eliza Ancau, in varsta de doar 26 de ani, absolventa a Facultatii de Stiinte Politice din Cluj si, totodata, castigatoare a titlului de Miss Romania Supranational in anul 2015 si Miss Global of Beauty Queen in 2016. Se pare ca tanara nu a fost deranjata sa ocupe rolul de amanta, cei doi fiind impreuna cu mult inainte sa se pronunte divortul interpretului de muzica de petrecere.

Aurel Tamas a fost insurat timp de 20 de ani cu Marieta Tamas, de profesie avocat, si au impreuna un baiat, pe Antonio, in varsta de 18 ani. Cu toate ca solistul s-a mutat impreuna cu iubita sa si i-a deschis o gogoserie in Cluj pentru a o tine aproape, fosta sa sotie continua sa aiba sentimente vizavi de cel care i-a fost alaturi o viata intreaga: „Fiecare isi traieste viata cum vrea pentru ca suntem liberi. Domnisoara cu care e sotul meu e si ea o domnisoara si nu ma intereseaza prea mult despre ea. Nu sunt divortata de Aurel Tamas si il iubesc pentru ca e sotul meu”. – a declarat aceasta pentru Click!.

