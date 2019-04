Aurul este din nou pe val: pretul, la cel mai ridicat nivel din 2015. Cat metal pretios scot din pamant minele din intreaga lume

Aur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cererea globala de aur va creste in 2019 pana la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, sustin analistii de la firma de consultanta Metals Focus, informeaza Reuters. Asta in conditiile in care consumul ridicat de metal galben al producatorilor de bijuterii va compensa pentru scaderea achizitiilor de aur ale bancilor centrale. In total, lumea va consuma in acest an 4.370 de tone de aur, cea mai mare cantitate de dupa 2015, si in crestere usoara fata de cantitatea de 4.364 de tone in 2018, sustine firma de consultanta Metals Focus. Aceeasi firma prognozeaza ca pretul mediu al aurului va fi de 1.310 dolari uncia in acest an, in crestere fata de 1.268 dolari uncia in 2018, acesta fiind cel mai ridicat pret in ...