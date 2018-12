Australia a gasit o cale de a opri poluarea apelor cu materiale plastice si putem incepe sa facem si noi acelasi lucru

australia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autortatiile din orasul australina Kwinana au instalat un nou sistem de filtrare in REzervatia Henley. Acesta este foarte simplu si de mare ajutor. Atat guvernul cat si cetatenii au vazut deja beneficiile utilizarii si sunt foarte multumiti. Echipa noastra iubieste inovatiile, in special cele care sunt ecologice, si am dori sa va spunem mai multe despre aceasta inventie stralucitoare. Sistemul este alcatuit dintr-o plasa care este plasat la iesirea din teava de drenaj. Acest sistem ajuta la capturarea resturilor mari si protejarea mediului impotriva materialelor din plastic. Autoritatile orasului au inceput prin instalarea a doua plase si au fost uimiti de rezultate. Noul sistem de filtrare a reusit sa captur ...