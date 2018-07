Auto - IndyCar: Alexander Rossi, invingator in Marele Premiu de la Lexington

Americanul Alexander Rossi, pilotul echipei Andretti, a câştigat Marele Premiu de la Lexington (Ohio), desfăşurat duminică în cadrul Campionatului nord-american de automobilism IndyCar, informează AFP. Plecat din pole position, Rossi s-a aflat la conducerea cursei în 66 dintre cele 90 de tururi, pe circuitul Mid-Ohio, trecând primul linia de sosire, după 1h 44min.15sec. 2137/1000. El l-a devansat cu 12,8 secunde pe canadianul Robert Wickens, poziţia a treia fiind ocupată australianul Will Power, la 14,7 secunde. Liderul clasamentului general, neozeelandezul Scott Dixon, a ocupat poziţia a cincea, la 18,9 secunde de învingător, iar acum are un avans de numai 46 puncte faţă de nou ocupant al locului secund, Alexander Rossi. Următoarea etapă din campionatul IndyCar se va desfăşurat pe 19 august, la Long Pond (Pennsylvania). Clasamentul Marelui Premiu de la Lexington: 1. Alexander Rossi (SUA/Andretti) 1h 44 min.15sec.2137/1000 2. Robert Wickens (Canada/Schmidt Peterson) la 12sec.8285/1000 3. Will Power (Australia/Penske) la 14sec.7086 4. Josef Newgarden (SUA) la 18sec.0065 5. Scott Dixon (Noua Zeelandă) la 18.9382 6. Sébastien Bourdais (Franţa) la 19.5312 7. Ryan Hunter-Reay (SUA) la 21sec.4614 8. Simon Pagenaud (Franţa) la 21sec.8246 9. Graham Rahal (SUA) la 23sec.1494 10. Zach Veach (SUA) la 24sec.3930 ... Clasamentul general al IndyCar (după 13 din cele 17 curse ale sezonului): 1. Scott Dixon (Noua Zeelandă/Chip Ganassi) 494 puncte 2. Alexander Rossi (SUA/Andretti) 448 3. Josef Newgarden (SUA/Penske) 434 4. Will Power (Australia/Penske) 407 5. Ryan Hunter-Reay (SUA/Andretti) 399 ... AGERPRES (editor: Mihai Dragomir, editor online: Alexandru Cojocaru)