Autobuzul cu care Aerosmith a mers prima data in turneu a fost descoperit de realizatorii emisiunii "American Pickers"

Autobuzul cu care Aerosmith a mers prima dată în turneu, în 1964, a fost prezentat în cel mai recent episod al emisiunii "American Pickers" de la History, după ce a fost descoperit de gazdele emisiunii Mike Wolfe şi Frank Fritz, potrivit ultimateclassicrock.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Vehiculul din 1964, un International Harvester Metro, având numele formaţiei scris pe o parte, a fost abandonat zeci de ani într-o pădure de lângă Chesterfield, Massachusetts. Episodul în care a fost prezentat autobuzul, intitulat “Roll Like a Rock Star”, a fost difuzat pe 30 iulie şi poate fi urmărit la cerere pe History.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Wolfe şi Fritz au fost chemaţi de noul proprietar al domeniului respectiv, care ştie că persoana de la care a cumpărat proprietatea avea oarecare legături cu Aerosmith, fără să ştie despre ce e vorba. Pentru a stabili autenticitatea vehiculului, Wolfe a luat legătura cu prietenul său Dan Auerbach de la trupa rock Black Keys. Acesta i-a transmis fotografii ale autobuzului lui Joe Perry, chitaristul de la Aerosmith, care l-a contactat pe Ray Tabano, chitarist co-fondator al celebrei trupe americane până în 1971, rămas însă în bune relaţii cu membrii Aerosmith pentru mulţi ani. Tabano locuia în apropiere, aşa că a putut verifica la faţa locului autobuzul şi a confirmat că este original. A şi adus o fotografie cu el în interiorul maşinii. “Nu mai ţin bine minte, dar au cam trecut vreo 40 de ani de când am intrat în autobuz”, a spus Tabano despre "hotelul pe roţi" al celor de la Aerosmith. “Conduceam de la Boston la New Hamp ...