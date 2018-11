Autorii triplei crime de la Calarași au fost arestați preventiv

Un tânăr de 16 ani din Olt, aflat la volanul unui autoturism, este căutat după ce a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Craiova. Poliţiştii au tras focuri de armă pentru prinderea sa, întrucât gonea cu viteză, dar tânărul a reușit să fugă, abandonând maşina. Poliţiştii din Craiova au încercat să oprească, marți seara, […] The post Un tânăr de 16 ani din Olt este căutat de poliţişti, după ce a abandonat maşina, refuzând să oprească appeared first on Cancan.ro.