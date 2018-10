Autoritațile sunt in alerta : Explozie urmata de incendiu intr-un bloc

O explozie a avut loc, miercuri, într-un bloc din Piatra Neamț, fiind urmată de un incendiu, potrivit IGSU.

Explozie a avut loc la un apartament situat la etajul 2 dintr-un bloc cu 4 etaje. Flacarile s-au extins la fatada blocului si la acoperis.

Pana in acest moment sunt 4 victime, din care 3 au fost duse la spital, o persoana avand arsuri grave, potrivit pompierilor.

In acest moment nu sunt persoane surprinse in interiorul constructiei, insa interventia de stingere este deosebit de dificila din cauza arderii violente si propagarii pe verticala in exteriorul cladirii, informeaza IGSU.