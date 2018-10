Autoritatea Navala Romana din Constanta scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce conditii trebuie indeplinite

Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Specialitatea de bază: domeniul naval (marină punte/maşină) sau construcţii nave.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 9 ani.

Cerinţe specifice:



criterii minimeconform art. 22, alin.(l) şi (5) din H.G. nr. 811/2010;

posesor carnet de conducere categoria B;

cunoştinţe de limba engleză în domeniul de activitate.

Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Specialitatea de bază: domeniul naval.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 6 ani în domeniul naval.

Cerinţe specifice:



posesor carnet de conducere categoria B;

cursuri specifice siguranţă şi securitate maritimă;

cursuri codul ISM, Codul ISPS.

Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

Specialitatea de bază: licenţiat în inginerie mecanică, specializarea nave construcţii navale şi instalaţii de bord.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani.



referent specialitate, gradul IA/Serviciul Investiţii Achiziţii Publice – 1 post:



Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

Specialitatea de bază – profil ştiinţe economice.

Alte specializări: cursuri de pregătire/perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice (expert achiziţii publice).

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani, din care minimum 5 ani în domeniul achiziţiilor publice.

Nivelul studiilor: studii medii.

Specialitatea de bază – domeniul naval.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:

brevet de căpitan maritim portuar, şef mecanic maritim portuar – minimum 2 ani vechime în funcţie conform brevetului, sau

brevet căpitan fluvial, şef mecanic fluvial – minimum 2 ani vechime în funcţie conform brevetului.

Nivelul studiilor: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Specialitatea de bază – domeniul naval.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:



minimum 3 ani în domeniul naval sau

fără condiţii de vechime pentru deţinătorii de brevet maritim.

Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Specialitatea de bază – domeniul naval.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – fără condiţii de vechime.

12 octombrie 2018, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

22 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;

23 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, perioadă nedeterminată de:Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Depunerea dosarelor de concurs şi desfăşurarea concursului, se va face astfel:Persoană de contact – Adriana Rosen, tel. 0372.419.830 sau 0372.419,884; fax 0241.616.124.Persoană de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372.362.302; tel./fax 0236.460.318; 0236.460.248.Persoană de contact – Mirel Vişan, tel. 0372.408.438: 0246.211.015; fax 0246.214.838.Persoană de contact – Mihaela Ivenco, tel. 0372.376.738; 0240.512.937; fax 0240.513.226.Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa la sediul instituţiei şi pe pagina oficială http:/portal.ma.ro/desprenoi/organizare/cariere.Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa pe pagina oficială.