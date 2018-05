Autoritatile din Constanta fac precizari importante!: In scurt timp intra in vigoare o lege care afecteaza toti soferii din Romania!

Poliţiştii vor dispune, începând cu 20 mai, suspendarea înmatriculării în cazul în care inspecţia tehnică periodică a vehiculului nu este valabilă şi dacă noul proprietar nu a solicitat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.Începând cu 20 mai, vor intra în vigoare o serie de prevederi care modifică şi completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 2002, privind circulaţia pe drumurile publice din România.Astfel, printre noutăţi se numără suspendarea înmatriculării, care reprezintă o operaţiune administrativă ce constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumurile publice. Conform legii, va fi aplicată suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului pentru care inspecţia tehnică periodică nu este valabilă. În cazul depistării în trafic a unui vehicul a cărui inspecţie tehnică periodică a expirat, pe lângă sancţiunea contravenţională principală, vor fi reţinute şi certificatul de înmatriculare, plăcuţele cu numărul de înregistrare şi se va elibera dovadă fără drept de circulaţie.Suspendarea de drept a înmatriculării încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.De asemenea, suspendarea înmatriculării se aplică şi în cazul în care noul proprietar nu a solicitat autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. Suspendarea încetează la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. Conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 9 la 20 de puncte-amendă.Conform site-ului oficial al Prefecturii Constanţa, dacă aţi devenit proprietarul unui vehicul nou (care nu a mai fost înmatriculat în România sau în străinătate), pentru înmatriculare sunt necesare: cererea-tip; fişa de înmatriculare, cu viza organului fiscal; cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie; actul de identitate, în original şi copie; copia asigurării RCA, în termenul de valabilitate; contravaloarea certificatului de înmatriculare; contravaloarea plăcilor; tariful pentru atribuirea unei combinaţii preferenţiale, dacă este cazul; dacă vehiculul provine din afara UE, se depun documentele care atestă efectuarea formalităţilor vamale, în original sau copie legalizată; procura specială, dacă documentele se depun de către altă persoană; în cazul în care vehiculul a fost achiziţionat direct dintr-un stat membru UE, se depune declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că solicitantul este plătitor de TVA şi copie a certificatului de înregistrare (dacă solicitantul este plătitor de TVA), sau certificatul privind TVA datorat, de la ANAF (dacă solicitantul nu este plătitor de TVA); persoana juridică trebuie să depună şi copii ale actelor care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal.De asemenea, dacă aţi devenit proprietarul unui vehicul care a fost anterior înmatriculat în străinătate, pentru înmatriculare sunt necesare: cererea-tip, fişa de înmatriculare, cu viza organului fiscal; cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie, tradus în limba română, de un traducător autorizat, dacă este cazul, actul de identitate, în original şi copie; copia asigurării RCA, în termenul de valabilitate; dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate; contravaloarea certificatului de înmatriculare; contravaloarea plăcilor; tariful pentru atribuirea unei combinaţii preferenţiale, dacă este cazul; certificatul de autenticitate (de la R.A.R.);Dacă vehiculul provine din afara UE, se depun documentele care atestă efectuarea formalităţilor vamale, în original sau copie legalizată; procura specială, dacă documentele se depun de către altă persoană; documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.Dacă vehiculul provine din afara UE, se depun şi traducerile legalizate ale documentelor; în cazul în care vehiculul a fost achiziţionat direct dintr-un stat membru UE, se depun declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că solicitantul este plătitor de TVA şi copie a certificatului de înregistrare (dacă solicitantul este plătitor de TVA) sau certificatul privind TVA datorat, de la ANAF (dacă solicitantul nu este plătitor de TVA); persoana juridică trebuie să depună şi copii ale actelor care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal.Dacă aţi devenit proprietarul unui vehicul care este deja înmatriculat în România, pentru transcrierea transmiterii dreptului de proprietate sunt necesare: cererea-tip; fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent, pentru noul proprietar (numai în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu are viza organului fiscal); fişa de înmatriculare sau certificatul fiscal pentru fostul proprietar, cu viza organului fiscal competent (numai în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare nu are viza organului fiscal); cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie; actul de identitate, în original şi copie; copia asigurării RCA, în termenul de valabilitate; dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate; certificatul de înmatriculare al fostului proprietar; plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă vehiculul este înmatriculat în alt judeţ sau se doreşte atribuirea unui nou număr de înmatriculare; contravaloarea certificatului de înmatriculare; contravaloarea plăcilor, dacă nu se păstrează cele anterioare; tariful pentru atribuirea unei combinaţii preferenţiale, dacă este cazul; procura specială, dacă documentele se depun de către altă persoană; persoana juridică trebuie să depună şi copii ale actelor care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal.În mediul online, aceste noi prevederi au fost aspru criticate către conducătorii auto, care au ţinut să readucă în atenţie situaţia drumurilor, precum şi fenomenul maşinilor înmatriculate în Bulgaria.„Doar atât!? Am crezut că ne condamnaţi la moarte! Mare infracţiune şi mare pericol pe şosea, dacă nu am transcris maşina în 90 de zile.“„Eu aş face ca în Germania. Întâi o radiez de pe numele meu apoi ţi-o vând.“„Eu mă bucur! Sunt sătul de puturoşi care nu îşi trec maşina pe nume şi o vând din mână în mână până nu se mai ştie cine o conduce şi să vezi ce fain este în caz de accident să afli cine a condus şi unde este maşina!“„Dacă procesul de transcriere nu ar fi unul atât de anevoios, nu ar fi nicio problemă.“„Foarte bine! Dar atunci sesizaţi şi prefecturile să suplimenteze sediile DRPCIV în fiecare judeţ în parte, cu extra ghişee şi extra angajaţi şi atunci orice cetăţean se va încadra în termenul de 90 de zile! Să ştiţi foarte bine că şi acum sunt probleme grave la programare pentru înmatriculare.“„În multe ţări europene poţi ajunge până la staţia ITP sau până la service fără ITP valabil (pe bază de programare sau cu numere provizorii). La noi nu se poate!“„Mie îmi era expirat de o lună şi nu am ştiut (în Germania). Într-o dimineaţă aveam hârtie de la poliţie pe parbriz că dacă nu-l fac în următoarele zece zile sunt pasibil de amendă. Şi m-am dus. Şi vorba bună e o soluţie, nu direct măsurile extreme.“„Mititeii de voi, persecutaţi mai sunteţi! Nu mai bine respectăm noi legea? Până acum era cu dovadă de 15 zile. Maşinile circulau în continuare, fără acte. Acum e mai bine, fără numere e mai greu să circule şi mai riscant. Cu cât mai puţine cazane pe străzi, cu atât mai bine.“„Cred că e datoria ta să ştii când expiră asigurarea şi ITP-ul!“„Eu locuiesc în Austria şi aici ai voie să circuli cu ITP-ul expirat încă trei luni, dar doar pe teritoriul Austriei, şi mai poţi înscrie două maşini pe aceleaşi numere, doar că plăteşti asigurarea pentru maşina care are mai mulţi cai putere. Asta ar fi bine şi la noi, dar astea sunt legile.Lege stupidă!“„Sunteţi nişte (…) cei de la conducere. Voi faceţi numai legi favorabile vouă, dar drumurile nu le vedeţi. Unde sunt banii din taxele pe care noi le plătim? Hai să ieşim în stradă şi să facem revoluţie!“„Şi persoanele care au maşină cu contract de comodat? Spre exemplu: eu folosesc maşina unui domn care are handicap, în interesul lui, îi rezolv toate problemele pentru că nu prea se poate deplasa şi am contract la notar, cum că eu pot să folosesc maşina liniştit, să ies din ţară şi chiar să o vând în numele lui. Totul perfect legal, încheiat notarial. Se aplica treaba cu transcrierea?“„Eu cred că este normal ca toată lumea care deţine şi circulă cu un autovehicul să aibă inspecţia tehnică efectuată la zi deoarece prin aceasta se vor reduce şi accidentele datorate problemelor tehnice pe care unii conducători auto din neglijenţă sau sărăcie le au la propriile maşini. Când criticaţi aceste măsuri, vă rog să vă puneţi şi în locul victimelor accidentelor rutiere comise cu autovehicule care circulă pe drumurile publice cu mari probleme tehnice.“„Nu cred că ar fi o mare problemă ca fiecare dintre noi să ţinem o evidenţă strictă privind data expirării ITP!“„E hoţie pe faţă! Dacă o cumpăr şi nu am timp să o înmatriculez în timpul stabilit îmi dă şi amendă. Atunci tot la bulgari e varianta bună.“„Dar «cazanele» înmatriculate cu MAI din care curge rugina şi care lasă fum mai mult decât un pachebot de la 1900 au toate şi ITP şi RCA?“„De starea drumurilor care sunt vai de mama lor şi ne rupem maşinile nu se interesează nimeni? Sunt roviniete şi fel de fel de taxe pe care le plătim. Unde sunt banii domnilor?“„Foarte bine! Sper să se şi aplice. Pe când se rezolvă şi cele cu numere de Bulgaria?“„90 de zile nu este cam «puţin»? Întreb pentru un prieten.“