Autoritatile din Costa Rica au respins cererea Elenei Udrea! Fostul ministru nu a primit azil politic

elena udrea 1

Elena Udrea s-a efugiat in Costa Rica si a depus anul trecut in luna martie o cerere de acordare a azilului politic. De obicei raspunsul autoritatilor vine dupa un an si asa s-a intamplat si in cazul fostului ministru. Din pacate pentru ea, raspunsul autoritatilor nu a fost unul favorabil. Cererea ei a fost respinsa, iar avocatul ei, Veronel Radulescu, a declarat ca decizia va fi contestata in instanta.

Elena Udrea vrea sa-si boteze fetita in Romania

Elena Udrea a dus-o pe lume pe fiica ei, Eva, in Costa Rica. Acolo, insa, nu exista biserici ortodoxe, asa ca fostul ministru se gandeste serios sa revina in Romania pentru a o crestina pe micuta.

„Acum ca Elena e din nou acasa ne dorim sa venim in tara ca sa o botezam pe Eva”, spunea Alexandrov pentru Click! in luna decembrie.

„Este foarte tentata sa revina in tara si sa renunte la orice fel de cerere. Eu am invatat ca legea este egala pentru toti, indiferent ce calitate au acestia. Faptul ca aplicarea legii se va face la fel pentru toti nu este un lucru rau. Faptul ca doamna Udrea ia in calcul foarte serios sa se intoarca in Romania rezulta si din faptul ca a si obtinut pentru fetita pasaport. Asta inseamna ca se gandeste foarte serios sa se intoarca in Romania, dar trebuie sa isi asume si riscuri”, a spus Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea, conform Cancan.

