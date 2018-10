Autoritatile judetene dezbat din nou problema pestei porcine. Se va discuta si despre Sarbatorile Iasului

Prefectura Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La aceasta ora in Sala Mare a Prefecturii Iasi are loc o noua sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) la care participa structurile Ministerului Afacerilor Interne, ai Directiei de Sanatate Publica, ai Ministerului Apararii Nationale, Protectia Consumatorului, Directia Sanitar Veterinara, pentru pregatirea Sarbatorilor Iasului si a hramului Cuvioasei Parascheva. Citeste si: Masuri speciale de protectie sanitar-veterinara in timpul Sarbatorilor Iasului In cadrul sedintei se va discuta din nou despre amenintarea pestei porcine africane, noile masuri care vor fi luate, dar si alte planuri organizatorice pentru organizarea evenimentului. Daca ti-a placut artic ...