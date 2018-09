Autoritatile s-au sesizat in sfarsit! Un loc simbol al Iasului va fi infrumusetat - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce in cotidianul BUNA ZIUA IASI a fost publicat, la data de 15 iunie 2018, un material insotit de imagini in care relatam faptul ca unul din locurile simbol legate de marele poet national Mihai Eminescu a ajuns in paragina, autoritatile locale au luat in sfarsit masuri. Astfel, o echipa de lucratori din cadrul Servicii Publice SA, directie subordonata Primariei Municipiului Iasi, a inceput un amplu proiect de infrumusetare a arealului cunoscut ca Plopii fara sot din zona Bucium. Citeste si: Mizerabil! Cum arata un loc simbol legat de marele geniu al poeziei romanesti, Mihai Eminescu, din Iasi Daca pana acum locul era plin de gunoaie, alei pline de noroi si banci degradate, in viitorul apropiat intreg spatiul va ...