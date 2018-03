Autoritatile sunt in alerta. Romania, lovita puternic de fenomene meteo severe pana saptamana viitoare. Scoli inchise si trenuri ANULATE!

Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre Constanta Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, au fost anulate din cauza conditiilor meteo.

Temperaturi negative se vor inregistra in aproape toata tara, pana saptamana viitoare, iar temperaturile pe timpul noptii vor cobori pana la -12 grade in estul Transilvaniei si in Moldova. Inclusiv in Capitala vor fi temperaturi scazute, astfel ca valorile minime vor atinge -6 grade. Vantul va avea intensificari de 45-55 de kilometri pe ora si vor fi perioade de timp cu ninsoare viscolita si spulberata. Sunt pregatite forte si utilaje suplimentare in judetele sub avertizare in judetele aflate sub avertizare.

Potrivit meteorologilor, pana vineri la ora 15.00, Capitala si 14 judete sunt sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta.

”In sudul Banatului si al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50...60 km/h si temporar 65...70 km/h, viscolind si local troienind zapada si determinand diminuarea vizibilitatii”, spun meteorologii.

Din cauza conditiilor meteo, scolile sunt inchise vineri, in Capitala si in zece judete vizate de avertizarile meteorologice, potrivit Ministerului Educatiei.

Au luat decizia de suspendare a cursurilor inspectorate scolare din Bucuresti si din judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt, Ialomita (cu exceptia gradinitelor cu program prelungit).

Ministerul Educatiei precizeaza ca orele de curs vor fi recuperate ulterior, in functie de calendarul stabilit de fiecare unitate de invatamant.

In Bucuresti, parintii care nu pot avea grija de copii vineri, cat sunt la serviciu, isi pot lasa copiii la centrele si gradinitele deschise in Sectoarele 1, 2, 3 si 4. In Sectorul 5 vor ramane deschise toate unitatile de invatamant, a anuntat Primaria.

Totodata, CFR a anuntat ca vineri sunt anulate 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo.

In plus, pana la ora 20.00, este cod galben de ger in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea de sud a Moldovei si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura.

”Ninsorile vor fi in extindere dinspre sud-vest si in intensificare, se va depune strat nou de zapada, local consistent, iar temporar vantul va avea intensificari in medie cu 45…55 km/h, astfel ca vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolita si spulberata”, mai anunta meteorologii.

In sudul si in estul Dobrogei precipitatiile vor fi mixte si se va depune polei.

De altfel, Administratia de Meteorologie a anuntat ca temperaturi negative se vor inregistra in aproape toata tara, pana saptamana viitoare, temperaturile pe timpul noptii coborand pana la -12 grade in estul Transilvaniei si in Moldova.

Inclusiv in Capitala vor fi temperaturi scazute, astfel ca valorile minime vor atinge -6 grade. Vantul va avea intensificari de 45-55 de kilometri pe ora si vor fi perioade de timp cu ninsoare viscolita si spulberata.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat in cadrul comandamentului intrunit in contextul codului portocaliu de ninsori, ca solicita o atentie sporita din partea autoritatilor in zonele aflate sub incidenta avertizarilor meteo, informand ca au fost directionate forte si utilaje suplimentare.

„La nivelul MAI am directionat forte si utilaje suplimentare in judetele sub avertizare in judetele aflate sub avertizare. (...) Suntem pregatiti pentru interventii cu peste 13.500 de angajati ai Ministerului, pompieri jandarmi si politisti", a spus ministrul Carmen Dan in cadrul comandamentului intrunit in contextul avertizarilor meteorologice de ninsori abundente si viscol.

Ministrul a mai precizat ca solicita autoritatilor din judetele aflate sub incidenta codului portocaliu de ninsori o atentie sporita si recomanda inchiderea preventiva a drumurilor care devin periculoase pentru circulatie.

