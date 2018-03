Autorul aplicatiei Facebook incriminat in scandalul Cambridge Analytica se declara nevinovat: Spune ca nu a actionat ilegal

Acuzat în scandalul Cambridge Analytica, cercetătorul rus Alexandr Kogan a declarat miercuri că nu a acţionat ilegal, spunând despre firma britanică şi despre Facebook, aflate sub tirul criticilor, că vor să îl discrediteze, informează AFP. "Noi consideram că făceam un lucru perfect normal", a spus Kogan, care a dezvoltat o aplicaţie folosită de Cambridge Analytica (CA) pentru a aduna milioane de date privind utilizatorii de Facebook. "Cambridge Analytica ne-a asigurat că totul era perfect legal şi în conformitate cu condiţiile de utilizare" ale Facebook, a adăugat la BBC Radio 4 acest profesor în psihologie de la Universitatea Cambridge, care este angajat de asemenea şi al Universităţii ruse din Sankt-Petersburg, conform Agerpres.

Spunând că este "folosit ca ţap ispăşitor şi de Facebook, şi de Cambridge Analytica", el şi-a exprimat totuşi regretul că nu a adresat "suficiente întrebări"

Facebook este în plin scandal după ce CA a fost acuzată că a recuperat fără consimţământ datele de la 50 de milioane dintre utilizatorii săi pentru a dezvolta un software care ar permite anticiparea şi influenţarea votului alegătorilor, pentru a sprijini campania prezidenţială a lui Donald Trump.

Conform reţelei de socializare americane, aceste date ar fi fost recuperate printr-o aplicaţie de teste psihologice descărcată de circa 300.000 dintre utilizatorii săi, iar Aleksandr Kogan le-ar fi furnizat apoi CA, fără a avea acest drept.

Declarându-se "scandalizată că a fost păcălită", compania lui Mark Zuckerberg a afirmat că "înţelege gravitatea problemei".

Însă potrivit unui fost angajat al grupului, Facebook preferă să închidă ochii atunci când vine vorba de ce se întâmplă mai departe cu datele la care permite accesul.

"Odată ce datele părăsesc serverele Facebook, nu există niciun control, iar ei nu au nicio idee despre ce se întâmplă", a declarat, pentru cotidianul The Guardian, Sandy Parakilas, care era programat miercuri să fie audiat de o comisie parlamentară britanică. "Preferă să nu ştie, ceea ce consider că este înfricoşător şi şocant", a adăugat el.

Scandalul a făcut deja ca acţiunile reţelei de socializare să scadă cu 9% în ultimele două şedinţe ale Bursei din New York, în timp ce Mark Zuckerberg a fost invitat să dea explicaţii în faţa deputaţilor britanici, care i-au dat termen până luni să răspundă.

Tânărul miliardar a fost de asemenea invitat să dea explicaţii şi în Parlamentul European, care "va ancheta aprofundat" această "încălcare inacceptabilă a drepturilor la confidenţialitatea datelor".

În SUA, procurorii din New York şi Massachusetts, la fel ca organismul american de reglementare a comerţului (FTC), au lansat o anchetă.

Filială a companiei britanice de marketing Strategic Communication Laboratories (SCL) cu sediul la Londa, CA ar fi apropiată de Partidul Conservator britanic, a scris miercuri The Times. Fondată în special de Steve Bannon, fost consilider apropiat al lui Donald Trump, compania are birouri la Washington, New York şi Londra.

Întrebată miercuri în parlament despre acest subiect, şefa guvernului britanic, Theresa May, a afirmat că executivul conservator pe care îl conduce "nu are cunoştinţă" de niciun contract cu CA şi SCL.

Ea a spus că sunt "foarte îngrijorătoare" suspiciunile în legătură cu CA şi a făcut apel la companie să coopereze pe deplin cu ancheta lansată de Information Commissioner's Office (ICO), autoritate independentă însărcinată cu protecţia datelor personale.

Ajunsă în centrul atenţiei, Cambridge Analytica a anunţat marţi suspendarea din funcţie a directorului său, Alexander Nix, care s-a lăudat că a lucrat pentru Donald Trump la alegerile din 2016.

Această decizie a fost luată în urma apariţiei unor "comentarii" ale lui Nix înregistrate de postul de televiziune Channel 4 News, precum şi a altor "acuzaţii" formulate împotriva sa, "care nu reprezintă valorile" companiei, specializată în comunicare strategică şi analize de date la scară largă, a explicat CA într-un comunicat.