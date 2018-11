Autorul atacului brutal asupra unei fete, in scara unui bloc din Alba a fost prins si a recunoscut fapta - VIDEO

Agresor Nicolae Dragoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia a retinut autorul in cazul atacului brutal din scara unui bloc din Alba Iulia, unde o tanara a fost lovita devastator si apoi jefuita de un barbat. Imaginile au fost surprinse de camerele de luat vederi instalate in scara blocului. Nicolae Dragoi este numele agresorului, acesta fiind identifcat si depus la sectia de politie. Barbatul este acuzat ca a lovit cu brutalitate o tanara de 20 de ani, dupa care i-a furat telefonul si banii. Fata a fost internata in spital cu pierderi de memorie, dupa lovitura primita, dar si dupa ce s-a lovit cu capul de pardoseala din beton a blocului. Nicolae Dragoi a precizat initial ca este nevinovat si nu a comis fapta, dar in cele din urma a recunoscut ...