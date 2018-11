Autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni poate primi finantare din fonduri UE. Doar sa depuna autoritatile un proiect

O persoană şi-a pierdut viaţa într-un accident produs miercuri seara, pe DN1, pe raza localităţii Oiejdea, în urma impactului între un autoturism şi un autocamion, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, informează Agerpres.Potrivit Poliţiei, victima este un tânăr de 26 de an ...

Gazele si energia electrica s-au scumpit de la inceputul anului cu 32%, in cate trei runde fiecare. Si la iarna ar mai p...

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunță câteva oferte atractive la cărți. Am selectat în aceast articol câteva cărți de bucate pentru cei pasionați de gătit. Citește mai departe...

Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, considera ca in prezent, in Romania are loc "o distrugere" a Justitiei si ca va fi nevoie de multi ani pentru refacerea ei, iar "haosul" este produs de infractori si de persoane care nu au studii juridice temeinice.