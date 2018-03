Avalansa spectaculoasa in Caucaz. 15 masini au fost inghitite de zapada

Avalansa in Caucaz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Locuitorii regiunii ruse Elbrus, din Caucaz, au fost martorii unei avalanse spectaculoase, pe care au reusit sa o filmeze cu telefoanele mobile. Avalansa s-a produs sambata dimineata, in aceasta zona din partea de sud-vest a Rusiei. Potrivit datelor ministerului pentru Situatii de Urgenta nu s-au inregistrat victime, insa 15 masini au fost prinse in alunecarea masiva de zapada. Republica Kabardino-Balkaria, unde a avut loc avalansa, se afla situata in Caucazul de Nord, la nord de Georgia. Teritoriul sau este preponderent muntos, cel mai inalt munte fiind Elbrus, de 5.642 m. Citeste si: Cei care au construit Transfagarasanul au revenit dupa 40 de ani Pe 25 februarie a avut loc la Balea Lac, o cere ...