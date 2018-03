Avarie la reteaua de curent electric! Cateva semafoare din Iasi nu mai functioneaza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria municipiului Iasi, prin Centrul de Management al Traficului (CMT) a emis o informare cu privire la o avarie a furnizorului de energie electrica E.ON. Din aceasta cauza, mai multe semafoare nu mai functioneaza. Astfel, defectiunile au aparut la un semafor situat in intersectia bulevardului Tudor Vladimirescu cu str. Orescu si str. Tatarasi si la unul aflat in intersectia bulevardului Independentei cu str. Mihai Eminescu si str. I. C. Bratianu. Se asteapta interventia unei echipe de lucratori E.ON pentru a remedia problema. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. cmt avarie ...