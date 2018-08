Avarie RAJA. Apa cu presiune scazuta in statiunile din sudul litoralului

Pentru remedierea unei avarii survenite astazi, 15 august 2018, la conducta magistrală care alimentează staţiunile situate în sudul litoralului, din sursa Tatlageac, RAJA Constanta este nevoită sa furnizeze apa cu presiuni scăzute, în intervalul orar 11,30-17,30. întrucât debitul prin aceasta conducta este foarte mare, echipele de interventie sunt obligate sa reduca presiunea apei, astfel incat sa efectueze lucrarea in siguranta. In intervalul orar mentionat, consumatorii din statiunile Cap Aurora, Venus si Jupiter vor beneficia de apa cu presiuni scazute.

Ne cerem scuze tuturor consumatorilor afectati, pe care ii asdiguram ca echipele RAJA Constanta fac tot posiblul pentru remedierea avariei si pentru reluarea furnizarii de apa in parametrii optimi.

In functie de evolutia lucrarilor, vom reveni cu amanunte.