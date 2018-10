Avea de multa vreme dureri de stomac, dar in ultima vreme erau din ce in ce mai cumplite, asa ca a decis sa mearga la doctor

Avea de multa vreme dureri de stomac, dar in ultima vreme erau din ce in ce mai cumplite, asa ca a decis sa mearga in cele din urma la doctor. Nu se astepta insa nicio clipa sa faca o descoperire de-a dreptul cumplita.

Medicii au descoperit ca aceasta a trait timp de 15 ani cu un fat in pantec, relateaza Daily Mail.

Femeia din India, in varsta de 52 de ani, a inceput sa se simta tot mai rau in ultima perioada. Ea a suferit de dureri in zona abdomenului timp de mai multi ani, insa doctorii ii dadeau calmante si pastile pentru aciditate. Cum starea ei s-a inrautatit, ea a fost la un alt control. A ajuns la un specialist care a facut o descoperire socant. Femeia avea un fat in pantec.

Ea facuse un avort in urma cu 15 ani, deoarece familia nu a fost de acord sa mai aiba un copil. Doctorii i-au spus atunci ca procedura a fost finalizata. Acum, ea a descoperit ca a trait toata aceasta perioada cu fatul in pantec.

