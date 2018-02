Avea o migrena puternica si a mers la culcare, insa la trezire a avut un soc. «Viata mea e distrusa!»

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O migrena puternica poate duce la greata, sensibilitate la lumina si chiar la paralizarea temporara a membrelor, dar pentru o femeie migrena i-a adus un accent strain. Michelle Myers, in varsta de 45 de ani, s-a culcat avand o migrena puternica si cand s-a trezit si-a dat seama ca vorbeste cu un puternic accent britanic. Intamplarea bizara i s-a mai intamplat si in trecut. Intr-o zi s-a trezit avand un accent irlandez, in alta zi unul australian, iar acum ceva timp in urma unul scotian. Doctorii au diagnosticat-o cu sindromul accentului strain, care apare cand o parte a creierului este deteriorata. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...