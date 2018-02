Avem autoritati criminale. Iesenii mor incet si sigur. Nimeni nu spune nimic despre acest fenomen care pune in pericol vietile oamenilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Poluarea cu particule PM 10 a ajuns la un nivel in care, daca nu se iau masuri urgente, Iasul risca o amenda usturatoare • Holurile spitalelor vor fi aglomerate cu pacienti bolnavi de astm, alergie sau cu afectiuni mai grave • Uniunea Europeana a atras atentia asupra situatiei alarmante, Iasul fiind considerat cel mai poluat oras din tara • Situatia ar putea fi evitata daca s-ar lua masuri urgente de catre autoritatile locale • Autoritatile locale dau asigurari ca situatia este sub control: "Planul a fost publicat pe site-ul Primariei pe 21 decembrie" • Directorul APM Iasi este de alta parere: "In toate cele 5 dati cand a fost respins, s-a scris pe fiecare pagina unde s-a gasi ...