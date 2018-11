Avem decizia instantei. Anca Serea a castigat procesul pentru o parte din mostenirea fostului sot!

Inainte de a deveni partenera de viata a lui Adi Sina, Anca Serea a trait o frumoasa poveste de dragoste cu Filip Poplingher, care a decedat in 2010, la doar 39 de ani, din cauza unei boli nemiloase. Pe langa o avere impresionanta, afaceristul i-a lasat mostenire brunetei si unele datorii, pentru care aceasta a fost nevoita sa bata holurile tribunalelor. Dupa indelungi procese, calvarul vedetei a ajuns la final.

In 2015, la cinci ani dupa decesul lui Poplingher, Anca Serea a contestat un contract de vanzare-cumparare a unui teren, pe care fostul ei partener de viata il cedase cu doar 10.000 de lei unei societati comerciale. La randul ei, firma respectiva i-a dat in judecata atat pe Anca Serea, cat si pe Sara si David, copiii lui Serea si Poplingher. In mai 2016, Judecatoria Mangalia a dat castig de cauza firmei, care are statut de reclamant.

Admite actiunea civila formulata de reclamanta in contradictoriu cu paratii. Constata intervenita vanzarea-cumpararea intre paratii Serea Louis-Ancuta, Serea-Poplingher Sarah-Anouck, reprezentata prin Serea Louis-Ancuta si Serea-Poplingher David, reprezentata prin Serea Louis-Ancuta, in calitate se vanzatori, si reclamanta SC Victoria SRL, in calitate de cumparatoare, avand ca obiect imobilul compus din teren in suprafata de 10.000 mp, situat in satul Movilita, comuna Topraisar, jud. Constanta…pentru pretul de 10.000 lei. Prezenta hotarare tine loc de contract de vanzare-cumparare”, se arata in hotararea judecatorilor.

Rasturnare spectaculoasa de situatie

Dupa ce partenera lui Adi Sana a facut apel, iar procesul s-a mutat, intre timp, la Judecatoria Constanta, acolo unde s-a amanat de cateva ori, calvarul Ancai Serea a ajuns la final. Magistratii i-au dat castig de cauza brunetei.

”Tip solutie: Anuleaza cererea. Solutia pe scurt: Admite exceptia insuficientei timbrari a actiunii, invocata din oficiu. Anuleaza cererea, ca insuficient timbrata. Obliga reclamanta la plata cheltuielilor de judecata catre parati in cuantum de 2.000 lei reprezentand onorariu avocat. Cu apel in 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Constanta. Pronuntata in sedinta publica, astazi 01.11.2018”, se arata in decizia magistratilor de la Judecatoria Constanta.

